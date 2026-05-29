Roma, la musica è cambiata: ora è lecito sognare

È ufficiale l'addio di Ricky Massara. La Roma ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale, la risoluzione consensuale con il dirigente. Il ds saluta la Capitale dopo una sola stagione dal suo ritorno. Decisivo il rapporto mai decollato con Gasperini e l'addio di Ranieri. Ecco la nota del club: "La AS Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il Direttore Sportivo Frederic Massara. Il Club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League". Nella nota anche i ringraziamenti di Massara: "Ringrazio la Proprietà per l'opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest'anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell'AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi".

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Definita la separazione con l'ormai ex dirigente giallorosso, nelle prossime ore la Roma chiuderà per l'arrivo di Tony D'Amico che si è liberato due giorni fa dall'Atalanta. La scelta è stata fatta da tempo, manca solo l'ufficialità per chiudere la questione ds e cominciare il lavoro con Gasperini per la prossima stagione.