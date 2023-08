Marcos Leonardo alla Roma, tifosi del Santos furiosi con Falcao: “Incompetente”

La Roma continua a lavorare a oltranza per Marcos Leonardo con il Santos. La trattativa in questo momento vive una fase di stand-by, manca ancora l'accordo definitivo soprattutto in relazione alle modalità di pagamento. Intanto in Brasile i tifosi del Peixe proprio non riescono a digerire l'addio del loro giovane beniamino. A soli 20 anni il gioiellino della nazionale verdeoro sub-20 ha già segnato 47 gol in prima squadra, scalando la classifica dei migliori marcatori del decennio del Santos. E non a caso sui social si sono scatenati contro la società, il presidente Rueda e il ds Paulo Roberto Falcao, per questo motivo: "Vendere nella stessa sessione Angelo Gabriel, Marcos Leonardo e Washington è molto grave. Non sanno niente del Santos. Hanno firmato il loro certificato di incompetenza". O ancora: "Marcos Leonardo è un'oasi nel deserto che è la rosa del Santos. Ha grandi numeri, diventerà un giocatore della nazionale", "Non siamo pronti per vederti andare via". In tantissimi discutono soprattutto le cifre dell'operazione, rimanendo alla proposta di 8 milioni iniziale da cui comunque la Roma si è presto staccata incrementandola.