LIVE Marcos Leonardo: trattativa ferma. Anche il Benfica punta il brasiliano

Ore 15:52 - Dal Brasile, il giornalista Bruno Andrade, ha riportato come anche il Benfica abbia puntato Marcos Leonardo. La squadra portoghese, infatti, è a caccia di un sostituto per l'imminente partenza di Gonçalo Ramos al Psg. Tra i possibili sostituti c'è anche il nome del giocatore del Santos.

Ore 14.20 - Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Santos sta lavorando anche per la cessione di Washington al Monaco per 20-25 milioni. La trattativa va di pari passo con quella di Marcos Leonardo alla Roma. Per questo, il club brasiliano ha ribadito di non voler privarsi di tutti e due. Sarà solamente uno a lasciare la squadra.