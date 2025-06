Luca Marchegiani, nella diretta di ieri sera su Sky Sport, ha acceso il dibattito attorno alla possibile nomina di Claudio Ranieri come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L’ex portiere della Lazio non ha usato mezze misure: “Siamo così pronti, che un allenatore va in una società e accetta un tutor sopra? Secondo me andrebbe lasciato Ranieri. Se lui ha la possibilità di allenare la Nazionale, la Roma lo deve lasciare completamente”. Parole forti, che non sono passate inosservate e che hanno immediatamente fatto infuriare una parte della tifoseria giallorossa, contraria a una "separazione" anticipata. Questa mattina è poi arrivata la notizia del 'no' di Ranieri all'Italia.