La notizia del giorno è sicuramente quella di Claudio Ranieri, che ha deciso di rinunciare al ruolo di Commissario tecnico della Nazionale. L'ex tecnico della Roma aveva annunciato, solamente qualche mese fa, la sua intenzione di smettere di allenare, per sempre. Aveva il contratto pronto ma ha scelto di rimanere, sotto le vesti di un nuovo ruolo ed ora, ha deciso di occuparsi solo di questo: "Ringrazio il presidente Gravina per l'opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale". Così Ranieri all'ANSA dopo aver rinunciato alla panchina della nazionale italiana. "I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia", ha concluso.