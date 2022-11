Mancini: “Zaniolo è un potenziale campione. Non ha mai avuto problemi comportamentali”

Il ct dell'Italia Roberto Mancini, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Tra gli argomenti trattati, anche quello riguardante Nicolò Zaniolo: "Vorrei chiarire una cosa, perché spesso si fa confusione. Zaniolo, in Nazionale, non ha mai avuto problemi comportamentali". Questo il primo messaggio del commissario tecnico che poi prosegue: " È un potenziale campione, ha doti incredibili. Spesso leggo che sarei deluso dai suoi comportamenti, ma in realtà, quelle volte che ha lasciato Coverciano, è stato soltanto per problemi fisici. Mai avuto problemi con i suoi comportamenti, ci fidiamo di lui”.