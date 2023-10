Lukaku e la Propaganda dell’odio che causa più danni dei fischi

C’è un troppo che stroppia, ci sono assurdità alle quali bisogna rispondere. In questa settimana di enfasi collettiva milanese per il ritorno di Lukaku a San Siro abbiamo evitato di mal tollerare il sentimento dei tifosi interisti. In qualche modo é da rispettare, se il dolore è stato così grande giusto esternarlo fischiando. Anche alcuni articoli sul passato di Romelu in nerazzurro in fondo si potevano non condividere, ma fa parte della letteratura del calcio. Il problema è quello che nelle ultime ore si sta scatenando intorno al Mostro Lukaku, dipinto in alcuni casi come il più grosso traditore della storia del calcio dopo Giuda dimenticando forse che due anni fa l’Inter ha deciso di venderlo al Chelsea e che in estate non ha voluto sborsare subito i soldi per riprenderselo. Ma andiamo oltre, cerchiamo di elevarci dalla diatriba prettamente di campo. Quello che abbiamo e avete forse letto nelle ultime ore è aberrante, va oltre ogni norma etica di giornalismo e responsabilità sociale. Leggiamo che vietare i fischietti (come se poi non si potesse fischiare con lingua e denti) porterà i tifosi interisti a fare ululati razzisti. E che in fondo è anche normale e nel caso succedesse sarebbe colpa di chi il divieto lo ha imposto.