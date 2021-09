L’occasione di Tripi: out Karsdorp, con lo Zorya domani può toccare a lui

Mourinho ne aveva parlato in conferenza stampa, ora lo farà giocare al posto di Karsdorp. Con Reynolds ancora out

Redazione

Con Karsdorp fuori dai giochi per il match con lo Zorya, per il ruolo di terzino destro Mourinho dovrà decidere tra Ibanez, Reynolds e Tripi. Quest'ultimo, richiamato dalla Primavera, sembra essere quello con più chances di partire dall'inizio. Il brasiliano ha bisogno di tirare il fiato, mentre l'americano non ha mai convinto lo Special One, nonostante per prenderlo la Roma abbia speso lo scorso gennaio circa 7 milioni di euro. E allora spazio al classe 2002, che in estate ha giocato quattro match come terzino destro ed è rimasto a Trigoria come alternativa da utilizzare in match come quello di domani.

Cosa ha detto Mourinho su Tripi

In conferenza stampa lo scorso 18 settembre José Mourinho diceva queste parole riguardo Tripi: "Se avremo problemi, Tripi ha fatto il pre-stagione con noi, ha imparato il nostro modo di pensare, è un ragazzino intelligente che può giocare in qualsiasi posizione difensiva e a centrocampo. Ha poca esperienza, ma ha un cuore super romanista. Non penso al reintegro né di David né di nessun altro. Possiamo giocare a tre o a quattro, ci sono tante squadre in Serie A che giocano a tre ed è possibile che in qualche partita giocheremo così per vincere". Il giocatore veniva poi convocato contro il Verona e portato in panchina, a scapito di Reynolds che si accomodava invece in tribuna.

In che ruolo gioca Tripi

Tripi è un giocatore molto duttile. Nonostante la sua giovane età, ha già dimostrato di poter fare bene più ruoli. Ha cominciato come centrocampista centrale, poi è stato spostato in difesa da De Rossi e Fonseca. Quest'anno con Mourinho ha giocato da terzino destro, con qualità più difensive che offensive.

Curiosità su Tripi

Tripi è nato il 6 gennaio 2002 a Roma. È romano e romanista, come molti compagni del settore giovanile. Quando Mourinho è arrivato alla Roma ha voluto parlare uno a uno con tutti i giocatori convocati per il ritiro. Tra questi c'era anche Tripi, che una volta uscito ha raccontato al papà e il fratello l'emozione di aver conosciuto lo Special One. Ha esordito con la Roma lo scorso novembre, nel match di Europa League contro il Cluj. Ha un contratto con la Roma fino al 2024. Il suo procuratore è lo stesso che aveva Daniele De Rossi.