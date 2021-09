Zorya-Roma, out Karsdorp e Veretout: ci sono Mkhitaryan e Vina

Mourinho lascia a casa il terzino e il centrocampista, che oggi si sono allenati individualmente

La Roma parte per l'Ucraina, domani sfiderà lo Zorya in Conference League. Come appreso da Forzaroma.info, non saranno del match certamente Rick Karsdorp e Jordan Veretout. Partiti con i compagni invece Henrikh Mkhitaryan e Matias Vina. Tutti e quattro questa mattina si sono allenati a parte nella seduta di rifinitura. Domani Mourinho sarà costretto a varare il turnover. Ci saranno almeno due cambi in ogni reparto. L'unico titolare che sembra sicuro del posto è Lorenzo Pellegrini, assente domenica nel derby e pronto a tornare in campo con la fascia da capitano al braccio e un rinnovo in bacheca che presto sarà annunciato.