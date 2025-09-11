L’Inter resta su Koné, per Wesley solo un sovraccarico. La Roma ricorda Losi

Messa definitivamente in archivio la sosta Nazionali, la Roma continua la sua preparazione in vista della terza giornata di campionato contro il Torino. Domenica 14 settembre i giallorossi scenderanno in campo all'Olimpico alle 12.30 e, sette giorni dopo, affronteranno la Lazio nello stesso stadio e alla stessa ora. Nonostante il precedente negativo nella stracittadina del 2017, anch'essa giocata all'ora di pranzo, le ultime trenta gare disputate dai giallorossi in questo slot orario hanno portato risultati favorevoli. In tema derby, alle 18 è terminata la prelazioneper gli abbonati Serie A e domani a mezzogiorno comincerà l'eventuale vendita libera. Buone notizie arrivano anche da Wesley, tornato nella Capitale dopo aver risposto alla chiamata del Brasile. Gli esami a cui si è sottoposto l'ex Flamengo non hanno evidenziato lesioni ma solamente un leggero sovraccarico muscolare alla coscia: le sue condizioni non preoccupano ma resta in dubbio per domenica. Pronto a sostituirlo Rensch: l'olandese vuole dimostrare di non essere solo un'alternativa ma di potersi giocare le sue carte.