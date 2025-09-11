La Roma affronta Torino e Lazio alle 12.30: precedenti favorevoli all’ora di pranzo

Dal 2010 mai era capitato di giocare per due volte di fila all'ora dei pranzo nei 30 precedenti disputati in questa fascia oraria, ora invece ci saranno due gare consecutive all'Olimpico

Messa in archivio la prima sosta Nazionali della stagione 2025-26, la Roma è pronta a tornare in campo. Domenica 14, alle 12:30, i giallorossi ospiteranno all'Olimpico il Torino nel match valido per la terza giornata di Serie A. Sette giorni dopo, domenica 21, la squadra di Gasperini calcherà nuovamente il rettangolo verde dell'Olimpico all'ora di pranzo, questa volta per il derby (esterno) contro la Lazio (seconda volta alle 12.30 dopo il precedente negativo del 2017, 3-1 in favore dei biancocelesti). Dal 2010 mai era capitato di giocare per due volte di fila alle 12.30 nei 30 precedenti disputati in questo slot (14 in casa, 16 in trasferta). I precedenti comunque sono (quasi) tutti positivi per la Roma, che conta 17 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte.

Alcuni momenti memorabili nelle gare delle 12:30

La prima partita della Roma alle 12:30 si giocò al Tardini di Parma il 24 ottobre 2010 ma la squadra allora allenata da Ranieri non andò oltre lo 0-0 in casa dei ducali, come ricordato dal sito ufficiale del club giallorosso. La prima vittoria in questa fascia oraria arrivò pochi mesi dopo, il 23 aprile 2011, contro il Chievo all’Olimpico: fu l'esordio all'ora di pranzo tra le mura amiche e la sfida finì 1-0 per la squadra di Montella grazie alla rete di Perrotta. Come non ricordare, poi, il 7 ottobre 2012: la Roma di Garcia, ospite dell'Udinese dell'ex Stramaccioni, superò 1-0 i bianconeri grazie al colpo di testa di Davide Astori. In altro due precedenti delle 12:30, poi, i giallorossi hanno fatto registrare il numero massimo di gol segnati nello slot dell'ora di pranzo: nel 2012 fu 5-2 al Novara, nel 2024 un rotondo 5-0 al Parma prima delle feste natalizie. Impossibile dimenticare, poi, l'amara sconfitta contro il Torino del 2016 (3-1 in Piemonte): l'unico gol giallorosso lo segna Francesco Totti, sarà il suo ultimo in Serie A. L'ultimo precedente alle 12:30? Venezia-Roma 0-1 del febbraio scorso, deciso dal rigore di Dybala. Ora, invece, due gare consecutive all'ora di pranzo, contro Torino e Lazio.