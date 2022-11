L’harakiri di Ibanez regala il derby alla Lazio: Roma sconfitta 1-0. Pellegrini ko

L'errore di Ibanez consegna il derby alla Lazio che batte la Roma 1-0 grazie al gol di Felipe Anderson. Mourinho sceglie Zalewski e Camara. La Roma parte bene nella prima frazione ma l'harakiri di Ibanez consegna il vantaggio agli avversari. Il brasiliano perde un pallone velenoso in mezzo all'area e Felipe Anderson segna. Risponde Zaniolo con una traversa ma i biancocelesti sono avanti a fine primo tempo. I secondi 45' iniziano malissimo per la Roma, al 54' alza bandiera bianca Pellegrini per un problema al flessore. Nel secondo tempo non succede quasi nulla e il risultato non cambia. Vince la Lazio 1-0 dopo 8' di recupero.

Dopo una settimana di sfottò e frecciatine inizia il derby. Mourinho sceglie Camara in mezzo al campo e Zalewski sulla sinistra. La Sud carica la squadra con una coreografia meravigliosa mentre in Tevere fuochi d'artificio giallorossi. Dopo 60'' ci prova subito Abraham col piatto destro ma il tiro è debole e blocca Provedel. Mancini è il primo ammonito del match per un fallo su Zaccagni. Si fa vedere la Lazio al 21', conclusione di Pedro dalla distanza ma è bravo il 23 a murare. Orsato estrae il giallo anche per Lazzari. Al 29' passa avanti la squadra di Sarri.

La Roma non reagisce e perde il derby: decide Anderson

Mourinho effettua subito un cambio ad inizio ripresa. Esce Mancini ed entra Celik. Al 49' viene ammonito Vecino per un fallo tattico su Zaniolo. Chance per Smalling poco dopo che svetta sopra a tutti su calcio d'angolo ma non centra la porta. Doccia fredda per la Roma al 54', Lorenzo Pellegrini alza bandiera bianca e chiede il campio. Al suo posto Volpato. Ancora un'altra occasione per Nicolò che semina il panico in area, vince ddue rimpalli ma viene murato da Romagnoli al momento della conclusione. Le prova tutte lo Special One e butta nella mischia Belotti e Matic per Zalewski e Camara. Il serbo prova a servire Abraham a 5 minuti dal termine con un bel cross ma l'inglese non aggancia il pallone. Scoppia una rissa nel finale con Radu che non restituisce palla a Rui Patricio che lo spintona. Ammoniti entrambi. Dopo 8' di recupero finisce il match. Vince la Lazio 1-0.