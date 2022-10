L’Europa chiama e Abraham deve rispondere: Tammy vuole regalare altre notti d’oro

‘Notti in Bianco’, non la canzone di Blanco, ma quelle che ha fatto passare Abraham l’anno scorso ai tifosi romanisti dopo le prestazioni in Europa. Sei gol su nove sono arrivati all’Olimpico, pesantissimi quelli contro Vitesse, Bodo/Glimt e Leicester. Quello contro gli inglesi ha regalato la finale di Tirana e ad oggi è l’ultimo gol casalingo del gigante inglese. Tammy cerca rivalsa e le serate europee davanti ad oltre 60mila tifosi sono il suo pane quotidiano. A Milano è partito dalla panchina, per la seconda volta in 45 partite in Serie A, ma domani guiderà l’attacco in una partita da dentro o fuori. Dopo la sconfitta di Razgrad il girone si è complicato e un passo falso domani potrebbe mettere in seria discussione il passaggio del turno. Una vittoria proietterebbe la squadra di Mourinho al primo posto e la renderebbe artefice del proprio destino. Abraham cerca anche il primo gol contro una squadra spagnola. In 4 incontri, contro Valencia e Siviglia, non è mai riuscito a gonfiare la rete.