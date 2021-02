Le probabili formazioni di Juventus-Roma: Mayoral sfida Cristiano Ronaldo

La quarta in classifica che ospita la terza. Juventus e Roma arrivano alla sfida dell’Allianz Stadium (fischio d’inizio sabato alle ore 18) distanziate da un solo punto, anche se i bianconeri hanno giocato una gara in meno dei loro rivali. Diversi i dubbi di formazione dei due allenatori. Fonseca dovrà fare a meno dello squalificato Pellegrini e degli infortunati Smalling e Pedro, inoltre non saranno della partita nemmeno i due nuovi acquisti El Shaarawy e Reynolds, ancora alla ricerca della miglior condizione. Tra i pali ballottaggio fra Pau Lopez e Mirante: l’ex Bologna ha recuperato ma non gioca da dicembre, per questo Fonseca potrebbe optare per lo spagnolo. In difesa il trio formato da Mancini, Ibanez e Kumbulla, con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce e Veretout in mediana con Cristante. In questo modo Villar, in fase offensiva, potrà avanzare sulla trequarti vicino a Mkhitaryan, con Mayoral unica punta. Dzeko ha chiarito con il tecnico, ma lo spagnolo viene da tre gol in due partite e Fonseca è intenzionato a concedergli un’altra chance. Il bosniaco, almeno per il momento privato dei gradi di capitano, partirà quindi dalla panchina. Con l’assenza di Pellegrini, a indossare la fascia sarà Cristante. Un’investitura importante per il numero 4 giallorosso.

Sull’altra panchina Pirlo deve fare i conti con la squalifica di Bentancur, la quasi sicura assenza di Dybala e il dubbio legato a Ramsey, che dovrebbe recuperare almeno per la panchina. Il morale comunque resta alto: la Juventus è reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Inter e da cinque successi di fila. In porta rientrerà Szczesny, davanti a lui la linea a quattro composta da Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Danilo, favorito su Alex Sandro. A centrocampo spazio ad Arthur e Rabiot, con McKennie e Chiesa sulle fasce. Davanti Morata e Cristiano Ronaldo.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, C. Ronaldo.

A disp.: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Demiral, Dragusin, A. Sandro, Frabotta, Ramsey, Fagioli, Kulusevski, Bernardeschi, Da Graca.

All.: Pirlo.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Spinazzola; Villar, Mkhitaryan; Mayoral.

A disp.: Mirante, Fuzato, B. Peres, Santon, Fazio, J. Jesus, Calafiori, Diawara, Pastore, Carles Perez, Dzeko.

All.: Fonseca.