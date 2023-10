Le panchine non sono tutte uguali. E in fondo nulla lo è nella vita, ma diciamo che di fronte a una qualsiasi forma di giustizia dovrebbe esserlo. Quella della Roma di panchina è calda, a tratti bollente tanto che in molti fanno fatica a sedersi. C’è partecipazione massima, a volte eccessiva? Forse, ma diciamo pure che in alcuni casi qualche motivo per arrabbiarsi c’è. Ma non è questo il punto adesso, non vogliamo difendere a tutti i costi un modus operandi. Perché i comportamenti e i regolamenti vanno osservati. Il problema è che poi ci sono altre panchine. C’è quella del Milan dove Pioli fa segno di stare zitto a Mourinho, senza prendere nemmeno un’occhiataccia dalla terna arbitrale. C’è quella di Allegri, si strappa i vestiti di dosso manco fosse Hulk, che prende a calci i tabelloni, che per poco non entra in campo. C’è anche chi fa il dito medio come Sarri, anche se un po’ più lontano dalla panchina. Ma ci sono anche quelle dei “giochisti”, in giacca e cravatta per essere belli e presentabili come il gioco che rappresentano o che pensano di rappresentare. C’è quella di Palladino che ieri per quasi 100’ ha passeggiato sulla linea laterale invocando falli, urlando a tutto e tutti. Affiancandosi al quarto uomo manco fosse un parente stretto.