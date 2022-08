Le Nazioni Unite dopo Roma-Shakhtar: “Grazie per il sostegno ai rifugiati”

L'amichevole dell'Olimpico non è stata solo l'occasione per presentare la squadra ai tifosi giallorossi

L'amichevole tra Roma e Shakhtar del 7 agosto non è stata solo l'occasione per presentare la squadra ai tifosi romanisti. C'era un altro messaggio significativo che i Friedkin volevano comunicare al mondo: aiutare i più deboli e chi sta in difficoltà. I giocatori giallorossi, infatti, erano scesi in campo con la patch dell'UNHCR, l'agenzia delle Nazioni Unite dedicata ai rifugiati, con tanto di cuore giallo e azzurro per sostenere la popolazione dell'Ucraina.