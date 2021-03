Lazio-Torino, i granata non partono per Roma. Gravina: “C’è un’impossibilità di giocare”

Continua a regnare grande incertezza intorno a Lazio-Torino. Il club granata è alle prese con i tanti casi Covid (otto) in rosa e non è potuto partire per Roma dove oggi alle 18.30 sarebbe in programma la sfida con i biancocelesti. Come riporta l’Ansa, infatti, la squadra sta rispettando la quarantena imposta dall’Asl che scade alla mezzanotte di oggi. “C’è un’oggettiva impossibilità di disputare la gara”, commenta Gabriele Gravina. Il presidente della Figc, a margine di un evento di solidarietà all’ospedale ‘Spallanzani’ di Roma, ha commentato: “Non c’entra la sentenza del Collegio di garanzia su Juve-Napoli. Sono situazioni differenti, questa della Asl non è una decisione dell’ultim’ora, è ormai di qualche giorno e anzi se non fosse rispettata, si rischierebbero anche delle sanzioni penali. E ci sono decisioni difformi delle ASL che non aiutano”.

In queste ore si è parlato dell’ipotesi di uno Juve-Napoli bis: dal momento che la Lega non ha autorizzato il rinvio del match dell’Olimpico,, lo scenario per Lazio-Torino è quello di un 3-0 a tavolino a sfavore dei granata con un eventuale punto di penalizzazione. Ovviamente ci sarebbe poi il più che probabile ricorso da parte della società di Cairo, che verosimilmente verrebbe accolto proprio come accaduto per la sfida dell’Allianz Stadium non giocata a ottobre e che ancora deve essere recuperata.