Lazio, Sarri: “Non ho rivalità con Mourinho. Mi sta simpatico e lo rispetto”

Maurizio Sarri ha rilasciato un'intervista a SportItalia. Il tecnico della Lazio ha parlato anche del suo rapporto con José Mourinho. Queste le sue parole: "Io personalmente non ho rivalità con lui. Mi sta simpatico, ho avuto modo di parlare con lui, è intelligente. In un Chelsea-United è successa una cosa dove poteva approfittarne mediaticamente e non l'ha fatto. Ha tenuto conto dell'età del ragazzo del mio staff e si è dimostrato un uomo. Io ho rispetto verso di lui".