Lazio-Roma, tensione negli spogliatoi: rissa Mourinho-Lotito. Cosa è successo

Il derby è finito, ma i diverbi tra Roma e Lazio non si placano. Una prima rissa si è accesa in mezzo al campo al triplice fischio. Un secondo scontro si è consumato negli spogliatoi e ha visto protagonisti Lotito e Mourinho. Il tecnico della Roma ha visto la partita nel pullman, poi si è spostato in una sala interna. Dopo la fine del match è sceso negli spogliatoi dove era in corso una lite tra Mancini e Romagnoli. Il numero 23 è uscito svestito e avrebbe insultato l'ex Milan: "Pezzo di m***". Lotito ha provato a fare da paciere tra i due. A quel punto è arrivato José che gli ha detto: "Che ca… ti guardi?". Lui gli ha risposto: "Che c... guardi tu. Io sono il presidente della Lazio, questa è casa mia e passo dove mi pare. E tu qui non ci potresti stare". Tiago Pinto avrebbe assistito a tutta la scena, è intervenuto per dividerli ed evitare che arrivassero alle mani. La tensione si alza e interviene anche Foti. Dopo qualche secondo finisce la rissa e gli animi tornano sereni. Generalmente la Lazio, da percorso, non dovrebbe passare davanti allo spogliatoio giallorosso, questo ha scatenato lo scontro.