Lazio-Roma, rissa a fine gara: Luca Pellegrini sfotte Cristante. Cosa è successo

Nervi tesi a fine gara nel derby della Capitale. La Roma perde contro la Lazio 1-0 e dopo il triplice fischio si accende una rissa al centro del campo. Luca Pellegrini, ex calciatore giallorosso, prende in giro Cristante e gli fa il gesto di andarsene a casa. Gli animi si scaldano e la discussione più accesa diventa quella tra Mancini e Marusic. Il centrale litiga con l'avversario e gli mette una mano in faccia. L'arbitro Massa interviene ed estrae due cartellini rossi, uno è per Bryan che salterà la Sampdoria, l'altro per Marusic. La stracittadina finisce nel peggior modo possibile per i ragazzi di Mourinho che perdono anche al ritorno e restano inchiodati al quinto posto.