Lazio-Roma, sfottò del marito di Raggi: “Salutiamo i cuginetti” – FOTO

Andrea Severini, marito del sindaco di Roma Virginia Raggi, ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram per festeggiare la vittoria della Lazio nel derby di ieri sera. Non manca lo sfottò, ritraendosi mentre fa il gesto delle tre dita e aggiungendo la frase “Salutiamo i cuginetti”. Il tifoso laziale fa riferimento anche alle parole di Ruggiero Rizzitelli della scorsa settimana, scrivendo: “Una piccola squadra, è vero…”.

Il sindaco Raggi invece non si sbilancia, ma il rapporto rapporto con la tifoseria giallorossa resta ormai deteriorato. A maggior ragione dopo la promessa fatta per un presunto regalo di Natale che però non è mai arrivato. Pochi giorni fa sul derby aveva detto: "Da che ho memoria, qualsiasi cosa succeda, il derby prende tutti. Le battute, gli sfottò, le scaramanzie ci sono sempre. Gli animi si stanno infervorando. Il calcio penso che ci faccia staccare la spina dai problemi quotidiani. È come se i romani mettessero ciascuno un pezzo di sé nella partita. Lo sport sano serve a ciò. Il resto non è sport e inquina tutto".