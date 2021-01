Lazio-Roma, Rizzitelli infuoca il derby: “In difficoltà con le grandi, ma venerdì affrontiamo una piccola”

E’ ancora Ruggiero Rizzitelli show a Roma TV. Nello studio post gara della partita pareggiata contro l’Inter, l’ex attaccante giallorosso ha voluto lanciare ironicamente la lunga volata verso il derby contro la Lazio di venerdì sera: “Venerdì abbiamo un’amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grandi“. La risposta maliziosa al solito dilemma che circonda la squadra di Fonseca riguardante i risultati altalenanti contro le squadre di altissima classifica (soltanto tre vittorie su diciassette gare nella gestione del tecnico portoghese). Oltre alle classiche schermaglie dialettiche da derby, la partita che aprirà il prossimo turno di Serie A sarà fondamentale per i giallorossi, perché con una vittoria spingerebbero i biancocelesti addirittura a meno nove in classifica, guardando con più tranquillità la sfida di domenica sera tra Inter e Juventus.