Lazio-Roma, le formazioni: ok Smalling, Villar e Veretout in mediana – LIVE

Atmosfera calda, ambiente elettrico: tutto pronto per il derby della Capitale tra Lazio e Roma, antipasto di lusso per un turno di Serie A lungo e importante ai fini della classifica. E sarà questo il pensiero più importante nella mente di Fonseca: guadagnare tre punti infatti sarebbe fondamentale sia per relegare ancor più in basso Inzaghi e compagnia, sia per mettere un minimo di pressione a Inter e Juve che si affronteranno domenica sera. Pochi dubbi per il tecnico giallorosso, che conferma in blocco l’undici che ha fatto bene contro i nerazzurri di Conte, con Smalling che dovrebbe farcela nonostante qualche fastidio della vigilia. Fiducia confermata anche a Villar al fianco di Veretout, solito triangolo offensivo con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Edin Dzeko, chiamato a una gara da trascinatore puro del fronte offensivo romanista.

LE FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

A disposizione: Alia, Furlanetto, Patric, Hoedt, Armini, Parolo, Escalante, Czyz, Akpa Akpro, Lulic, Pereira, Correa, Muriqi.

Allenatore: Inzaghi

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko .

A disposizione: Farelli, Fuzato, Kumbulla, Jesus, Fazio, Bruno Peres, Diawara, Carles Perez, Podgoreanu, Pedro.

Allenatore: Fonseca

Arbitro: Orsato

Assistenti: Meli-Mondin

Quarto Uomo: Irrati

VAR: Mazzoleni

AVAR: Valeriani