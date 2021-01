Roma, resta il tabù “big”: solo tre vittorie in diciassette match

Bicchiere mezzo pieno. Contro l’Inter la Roma si ferma sul 2-2, ma può sorridere grazie a Mancini che nel finale ha evitato la sconfitta con un gran colpo di testa. Resta un fattore però la difficoltà contro le big del campionato. Anche oggi la squadra di Fonseca non riesce a vincere in uno scontro diretto e, come spesso le accade, si scioglie quasi inspiegabilmente nella ripresa subendo la rimonta dei nerazzurri. È arrivato il pari, come contro la Juventus per 2-2, grazie a una bella reazione nel finale.

Restano solo tre le vittorie ottenute contro una big da quando Fonseca è al timone. Nei diciassette match contro le grandi della Serie A le sconfitte sono sette, così come i pareggi. Tredici punti conquistati, per una media punti di 0,76 a partita. L’ultima vittoria risale allo scorso campionato, contro la Juventus all’Allianz Stadium. Venerdì prossimo un’altra occasione, nel derby con la Lazio.