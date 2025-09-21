Lazio-Roma, la coreografia della Sud: “Lupetto distruggili tu” e il richiamo a Orazio

I cartoncini gialli e rossi hanno formato la locuzione latina 'Lupus Dentibus Petit', 'il lupo assale con i denti', un chiaro rimando alle Satire del poeta romano

Lazio e Roma si affrontano all'Olimpico nel derby valido per la quarta giornata di campionato e, come sempre accade, il derby della Capitale regala il solito spettacolo sugli spalti prima del fischio d'inizio. La Curva Sud ha realizzato una splendida coreografia, con tanti cartoncini gialli e rossi che hanno formato la locuzione latina Lupus Dentibus Petit, 'il lupo assale con i denti'. Un chiaro richiamo alle Satire (Il, 1, 52) del poeta romano Orazio, ribadendo ancora una volta il legame indissolubile con la città eterna. Sotto uno striscione che recita: "Coraggio lupetto attacca di più... distruggili tu!".