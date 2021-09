Lazio-Roma, domani alle 15.30 la conferenza stampa di Mourinho

Il tecnico giallorosso parlerà domani pomeriggio alla vigilia del derby

Mourinho si prepara al derby di domenica con la Lazio."Fino ad ora non l'ho mai vista, la studierò in questi due giorni", ha detto ieri il portoghese dopo la vittoria con l'Udinese. Il tempo per recuperare è pochissimo, la Roma dovrà fare di necessità virtù, provando a caricarsi in questi due giorni. Da valutare le condizioni di alcuni giocatori, per questo si attende anche la conferenza stampa della vigilia. Mourinho parlerà da Trigoria domani alle 15.30 per presentare il derby, il suo primo nella capitale dopo quasi 100 stracittadine vissute in tutta Europa.