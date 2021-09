Mourinho e il derby: da Londra a Milano è una storia quasi perfetta

Musi duri, tackle, atmosfera rovente. Il derby è la partita ideale per chi vive il calcio a nervi tesi. Per chi detesta le amichevoli, per chi anela il battito cardiaco che segue come un segugio l’alternasi dei cori delle curve, delle occasioni...

Musi duri, tackle, atmosfera rovente. Il derby è la partita ideale per chi vive il calcio a nervi tesi. Per chi detesta le amichevoli, per chi anela il battito cardiaco che segue come un segugio l’alternasi dei cori delle curve, delle occasioni sotto porta. Insomma la partita ideale di persone come Josè Mourinho. Un amore, quello per le stracittadine, che lo Special One non ha di certo nascosto in un’intervista risalente a meno di un anno fa. “Quando sono in un club, mi piace essere uno di loro e mi piace sentire quello che sentono le mie persone. Quando vado al derby da allenatore dell'Inter so cosa significa per loro. Quando vado come allenatore del Real Madrid, so cosa significa per loro. E quando vado come allenatore del Tottenham, so cosa significa per loro”. Ora va come allenatore della Roma, nel derby più caldo d’Italia. Uno dei più accesi d’Europa. Mou lo sa da tempo, lo ricorda da spettatore quando la Roma di Ranieri insidiava la sua Inter in vetta alla classifica. Lo ha studiato da allenatore giallorosso in questi mesi. Ma i derby che Mourinho vivrà sulla panchina della Roma saranno soltanto gli ultimi di una lunga lista.