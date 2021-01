Lazio-Roma, Dan Friedkin ‘infortunato’: il presidente in tribuna con tutore al ginocchio e stampelle

Serata da dimenticare per tutta la Roma, a partire da Dan e Ryan Friedkin. I nuovi proprietari giallorossi hanno fatto il loro esordio nella stracittadina contro la Lazio, ma il flop della squadra di Fonseca è stato totale. I due hanno assistito al match dai palchetti solitamente riservati alle famiglie dei calciatori, accanto a loro anche il nuovo general manager Tiago Pinto. Nottate dura soprattutto per Dan, che si è presentato all’Olimpico con un vistoso tutore al ginocchio sinistro, con tanto di stampelle. Il presidente della Roma non riusciva a poggiare la gamba e al termine della partita ha dovuto lasciare la tribuna accompagnato dal figlio Ryan. Oltre alla delusione cocente per il risultato degli uomini di Paulo Fonseca, finito sotto accusa sui social, per Dan serata nera sotto tutti i punti di vista. E purtroppo in casa Roma camminare in stampelle per un infortunio al ginocchio è diventata una tremenda consuetudine.