Lazio-Roma, allerta nonostante l’orario: il precedente del 2017 e il piano sicurezza

Si avvicina il derby e la città è già in fermento. L'orario anticipato non ha frenato i tifosi e l'Olimpico sarà sold out. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 12.30, decisione presa dopo gli scontri dell'ultima stracittadina che avevano portato a 24 agenti feriti. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, in accordo con Prefettura, Questura e Viminale, ha deciso di anticipare la sfida tra Roma e Lazio, con più luce sarà più 'semplice' evitare contatti tra le tifoserie. E c'è il precedente del 2017. Anche in quel caso si giocò all'ora di pranzo e non si registrarono scontri tra gli ultras. Ma il motivo è un altro: in quella stagione le curve erano vuote a causa delle barriere in Sud e in Nord. Quest'anno sarà il primo vero banco di prova. È già stato attivato un piano sicurezza straordinario: oltre 1000 agenti saranno impiegati per presidiare le zone della città. Il piano prevede anche modifiche alla viabilità, con numerose strade che verranno chiuse al traffico o rese accessibili solo a residenti e autorizzati. Tra le aree interessate: via Tittoni, largo Ferraris IV, viale e piazzale Volpi, Ponte Duca d’Aosta, viale Boselli, piazzale e via della Farnesina, fino allo svincolo della galleria Giovanni XXIII. Anche lungotevere Cadorna, Fellini, Oberdan e Della Vittoria saranno soggetti a restrizioni.