Lazio, Lotito: “Giallo a Milinkovic? Lasciamo stare…”. Colloquio con Trentalange

Il centrocampista serbo costretto a saltare il derby per squalifica

“Se sono arrabbiato per l’ammonizione a Milinkovic? Lasciamo perdere. Parliamo d’altro…” ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito all’uscita dal consiglio federale Figc a via Allegri, riferendosi al cartellino giallo rimediato dal centrocampista serbo, già diffidato e costretto a saltare il derby con la Roma. . Prima di salire in macchina, Lotito ha avuto un breve faccia a faccia con il presidente dell’Associazione italiana arbitri Alfredo Trentalange.