Roma, infortunio Dybala: derby a rischio. Gasp: “Ecco come si è fatto male”

La Roma cade all’Olimpico contro il Torino, sconfitta per 1-0. A decidere la sfida è un gol di Simeone nella ripresa, ma a preoccupare l’ambiente giallorosso è soprattutto l’infortunio di Paulo Dybala, costretto al cambio al termine del primo tempo. L’argentino ha accusato un risentimento alla coscia sinistra dopo aver calciato una punizione, facendo scattare l’allarme in vista del derby contro la Lazio, in programma domenica prossima. Nel post-partita, il tecnico Gian Piero Gasperini, ha fatto il punto sulle condizioni del suo numero 21: “Dybala ha avuto un risentimento alla coscia sinistra quando ha calciato una punizione e poi si è fermato. Vedremo domani. La sensazione è che sia una questione di giorni, e non di più, per recuperarlo”, ha dichiarato in conferenza stampa. Un cauto ottimismo che però non dissipa i dubbi sulla presenza dell’ argentino nel match più atteso dai tifosi romanisti. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma la sua disponibilità per il derby resta in forte dubbio.