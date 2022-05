L’Arsenal pensa ad Abraham, Campbell: “È forte, ma non vale 80 milioni”

L'ex difensore dei Gunners sull'attaccante della Roma: "Lo avrei preso la scorsa estate, adesso può arrivare a 30 gol aumentando ancora il suo prezzo"

Con la sua prima ottima stagione a Roma, Tammy Abraham ha riacceso le attenzioni dei top club di Premier League su di lui. Sul centravanti giallorosso pende il diritto di recompra per il Chelsea da esercitare nel 2023 alla cifra già fissata di 80 milioni a fronte dei 40 più bonus pagati dai giallorossi. All'attaccante inglese, nel frattempo, stanno pensando anche Arsenal e Manchester United che si sono cominciate a informare in vista dell'estate , incassando però un secco no sia dalla Roma che dal calciatore. E in ogni caso la valutazione non potrebbe essere inferiore agli 80 milioni in ballo con i Blues.

I Gunners sono a caccia di un bomber, ma per Sol Campbell si tratta di una cifra spropositata: "Sono un sacco di soldi e non credo che Abraham valga così tanto. È un ottimo giocatore, ma non a quel prezzo. E penso che proprio il costo del cartellino sia l'ostacolo principale per l'Arsenal. Se sarà quello, sono sicuro che il club guarderà altrove". L'ex difensore dei londinesi, intervistato da 'Football Insider', ha continuato: "L'avrei preso la scorsa estate. Ora ha segnato 25 gol in Italia, sarebbe un ritorno. Questo dimostra che si è subito adattato, complimenti a lui. Ma ora può arrivare a 30 gol in stagione e questo non farà che aumentare il suo prezzo".