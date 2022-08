La Roma ufficializza la seconda maglia bianca: stasera l’esordio con lo Shakhtar

Già in vendita da alcune settimane, stasera la divisa away bianca con colletto rosso farà il suo debutto

La partita di stasera acquista un altro elemento di grande interesse. L'amichevole tra Roma e Shakhtar Donetsk svelerà all'Olimpico festante la squadra della prossima stagione, i nuovi super acquisti ma anche la nuova maglia, quella da trasferta. Il club giallorosso infatti ha appena ufficializzato che questa sera gli uomini di José Mourinho giocheranno proprio con la divisa away, bianca con colletto e inserti rossi così come il pantaloncino. La seconda maglia era già in vendita da qualche settimana negli store, ora la Roma l'ha anche annunciata. In particolare il colletto e gli inserti sulle maniche sono oro e porpora mentre lo stemma sul petto e la scritta degli sponsor, quello tecnico e il main, sono in porpora. La maglia è interamente bianca, non ma con delle fantasie sfumate, quasi un 'macchiato'. Sul collo della maglia, lato posteriore, campeggia la scritta 'Figli di Roma' con la 'o' che è costituita dallo stemma con il lupetto di Gratton.