Roma, le anticipazioni della seconda maglia: sarà bianca con colletto giallorosso

Il club è pronto a svelare ai tifosi la maglia da trasferta per la prossima stagione

Dopo l'arrivo di Paulo Dybala, la Roma è pronta ad annunciare anche la seconda maglia. Sul web stanno circolando delle anticipazioni riguardo la divisa da trasferta che i giallorossi (Dybala compreso) indosseranno la prossima stagione. La New Balance ha scelto un look molto vicino al "total white": maglia bianca, così come lo stemma che però presenta dettagli e contorno rossi. Le uniche note di colore sono date sia dal main sponsor che da quello tecnico (entrambi di colore rosso), e dal colletto che presenta i due colori simbolo del club.