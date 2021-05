La Roma spazza via la Lazio 2-0: Micki e Pedro dominano il derby – FOTO

Segna Mkhitaryan nel primo tempo e la chiude Pedro, entrato nella ripresa. Problemi fisici per Ibanez, Pellegrini e El Shaarawy. Conference League a un passo

Fonseca preferisce ancora Darboe a Villar in regia. In attacco la novità (annunciata) è El Shaarawy, che vince il ballottaggio con Pedro. La Roma parte bene sia nella gestione di palla che nella fase di copertura. La strategia della Lazio è subito chiara: attaccare la fascia destra. Bruno Peres (ammonito al 16’) contro Lazzari va in sofferenza tutte le volte che l’avversario si affaccia in attacco. E la prima occasione per i biancocelesti nasce proprio da un duello vinto dall’ex Spal contro Peres. L’azzurro si invola sulla destra e mette in mezzo per Milinkovic, chiuso da un gran salvataggio di Karsdorp. I giallorossi non pressano alti, per non scoprire il fianco alle discese degli uomini di Inzaghi. Al 27’ Ibanez si addormenta con la palla tra i piedi, Milinkovic gliela soffia e serve Luis Alberto libero di calciare, ma sul tiro dello spagnolo è superlativo Fuzato che devia in angolo. La Roma non si scompone, ma la Lazio trova spesso la strada aperta per attaccare la profondità. Al 35’ Luis Alberto serve Milinkovic, che prova ad alzare il pallonetto ma non trova la porta. L’infortunato di giornata per i giallorossi (una triste ricorrenza) è Ibanez, costretto a lasciare il posto a Kumbulla. Nel finale, a sorpresa la squadra di Fonseca segna il gol del vantaggio alla prima vera occasione. Capolavoro di Dzeko, che con buona dose di fisico e tecnica supera Acerbi in area e serve Mkhitaryan che è libero di insaccare. La Roma chiude il primo tempo in vantaggio.