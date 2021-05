Roma-Lazio 20:45 diretta LIVE, formazioni: c’è Elsha, a centrocampo Cristante

Il 156esimo derby della capitale mette in palio soprattutto l'orgoglio. Calcio d'inizio alle 20.45

Roma e Lazio si affrontano all'Olimpico nel secondo derby stagionale. Fonseca vuole lasciare la Roma con almeno un derby vinto. L'obiettivo Conference League non si può fallire. Per battere la Lazio il tecnico continua ad affidarsi alla difesa a quattro. In dubbio per un problema al dito fino a questa mattina Mirante, che ha svolto un provino ed è stato inserito tra i convocati. Non c'è invece CarlesPerez, fermato da una pubalgia. Nella Lazio non ci saranno Correa e Caicedo, alle prese con problemi muscolari, mentre Leiva non è al meglio (contusione). Milinkovic invece torna in campo dopo l'assenza di Parma con una mascherina di protezione per il volto vista l'operazione al setto nasale. I tifosi biancocelesti si sono ritrovati a Ponte Milvio in un sit-in per incitare la squadra.