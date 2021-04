La Roma ricorda la rimonta col Barcellona: “Il calcio è di tutti, non di pochi”

“Il calcio è di tutti, non di pochi”. Con questa descrizione la Roma ricorda la rimonta incredibile di tre anni fa contro il Barcellonaall’Olimpico con il gol di Manolas. Una chiosa al comunicato che invece è stato rilasciato poche ore fa, schierandosi in maniera decisa contro la Superlega creata da dodici club e che ora vacilla. “Ci rivolgiamo ai nostri tifosi”, hanno scritto i giallorossi nella nota. Gli stessi che in quella notte indimenticabile di Champions League hanno riempito d’amore l’Olimpico. Una serata simbolo del ‘piccolo’ che batte il ‘gigante’, un sogno che, secondo molti, non sarebbe più replicabile in un sistema ‘chiuso’ ed elitario come sarebbe la Super League.