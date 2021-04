La Roma reagisce: 1-1 con l’Atalanta, ma quanta fatica – FOTO

Al gol di Malinovskyi, risponde Cristante nella ripresa. Giallorossi sempre più settimi, Calafiori si fa male dopo un tempo

Valerio Salviani

Non per la classifica, ma per il morale sì. La Roma pareggia 1-1 contro l’Atalanta grazie al primo gol stagionale di Cristante e si proietta con più fiducia alla semifinale di Europa League con il Manchester United. La squadra di Fonseca subisce per più di un tempo i nerazzurri, che falliscono in più occasioni il gol del ko e fanno poi harakiri con l’espulsione di Gosens e danno spazio ai giallorossi di rientrare. Nel finale la Roma ha anche l’occasione per vincere ma non riesce a trovare il colpo da tre punti. Domenica ci sarà il Cagliari, poi si volerà a Old Trafford.

Roma, un quarto d’ora e nulla più: l’Atalanta segna con Malinovskyi

La Roma fa le prove tecniche per il Manchester e contro l’Atalanta ritorna a schierarsi con la formazione migliore. Fonseca rispolvera il trio Pellegrini-Mkhitaryan-Dzeko. Dalla figuraccia di Torino sono passati solo quattro giorni, eppure i giallorossi per atteggiamento e compattezza sembrano un’altra squadra, almeno nelle prime fasi di gioco. Gli uomini di Fonseca sono bravi a uscire dal pressing sia palla al piede, che con i lanci lunghi per Dzeko. La prima occasione arriva proprio con un lancio di Mancini per il bosniaco, che mette palla a terra e con un tiro secco sfiora il palo alla sinistra di Gollini (17’). I nerazzurri crescono con il passare dei minuti e rispondono con Zapata e Ilicic. I due atalantini arrivano alla conclusione da ottima posizione e trovano per due volte i guantoni di Pau Lopez. Il muro della Roma regge fino al 26’, quando Gosens crossa da sinistra per Malinovskyi, che con una bella conclusione trafigge il portiere spagnolo e fa 1-0. Il vantaggio si concretizza nel momento migliore degli ospiti. Dopo un buon quarto d’ora, la Roma cede il pallino del gioco all’Atalanta, che è pericolosa tutte le volte che si affaccia sulla trequarti romanista. Al 34’ Villar perde una palla sanguinosa a centrocampo, Freuler ne approfitta e calcia trovando un’altra ottima parata di Pau Lopez. Al 40’ è ancora pericolo Malinovskyi, che stavolta è impreciso. Il primo tempo si chiude senza altri sussulti. La Roma tiene la palla, ma non riesce a superare la difesa di Gasperini. Palomino stravince il duello con Dzeko.

Secondo tempo d’orgoglio: Cristante fa 1-1 e evita la sconfitta

Alla ripresa non c’è Calafiori, fermato da un nuovo problema fisico e sostituito da Peres. L’Atalanta parte fortissima e ha due volte l’occasione del 2-0. Prima Gosens sfiora il gol con un tiro a botta sicura, deviato da Ibanez. Poi sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Romero tira lasciando immobile Pau Lopez ma non trova la porta. La reazione della Roma è affidata a Mkhitaryan, che va vicino al gol con una bella conclusione da fuori area. L’Atalanta è sempre pericolosa quando attacca. Gasperini si gioca la carta Muriel e il colombiano ha subito un’occasione clamorosa, che incredibilmente spreca calciando fuori da davanti alla porta. Al 69’ la partita prende improvvisamente un’altra piega. Gosens fa fallo su Veretout e rimedia il secondo giallo che gli costa l’espulsione. La Roma prende subito campo e prima sfiora il pari con Dzeko, poi lo trova con Cristante (prima rete stagionale). Il numero 4 avanza in solitaria e calcia dai 20 metri sorprendendo Gollini. L’Atalanta accusa il colpo, i giallorossi ora si spingono avanti alla ricerca del gol vittoria. All’80’ Dzeko viene liberato per il tiro da un bel filtrante di Pellegrini, ma il suo destro viene stavolta viene respinto da Gollini. Nel finale dentro anche Mayoral e Perez, ma la Roma non riesce a trova il colpo del ko. Nel recupero espulso Ibanez per doppio giallo. Alla fine dei 90’ il risultato è 1-1. Domenica a Marassi la sfida con la Samp.