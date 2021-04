Roma-Atalanta 1-1 risultato finale: gol di Malinovskyi, risponde CRISTANTE

I giallorossi sfidano Gasperini con più di un pensiero alla partita di giovedì prossimo col Manchester United

Segui live il match Roma-Atalanta in scena allo stadio Olimpico. Fischio d'inizio ore 18.30.

ROMA 1-1 ATALANTA

20:26 - 22 apr Finisce con un pareggio la sfida dell'Olimpico! Una Roma coraggiosa resiste all'Atalanta e sfiora addirittura la vittoria nel finale: Cristante rimonta Malinovskyi, Espulsi Gosens e Ibanez 90' + 4 20:23 - 22 apr Espulso Ibanez, che nel giro di un minuto si prende anche il secondo giallo per un fallo su Pasalic 90' + 3 20:22 - 22 apr Ammonito anche Ibanez per un fallo a metà campo su Muriel 90' + 2 20:21 - 22 apr CARLES PEREZ A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Grande conclusione di sinistro dal limite dell'area dello spagnolo, ancora decisivo Gollini che riesce a parare 90' + 1 20:19 - 22 apr Buona chance per Muriel, che prova da fuori area senza trovare la porta 89' 20:17 - 22 apr Destro di Mayoral dal limite dell'area deviato in corner: ora la Roma spinge alla ricerca del gol vittoria 87' 20:15 - 22 apr Chiusura decisiva di Romero sul suggerimento di Mayoral, che aveva pescato bene Dzeko in profondità 85' 20:13 - 22 apr Altro cambio per la Roma: fuori Mkhitaryan, dentro Mayoral 80' 20:09 - 22 apr Dzeko a un passo dal gol del vantaggio! Il bosniaco si fa parare la conclusione da Gollini 76' 20:10 - 22 apr C'è un cambio per Fonseca, che inserisce Perez al posto di Villar 75' 20:11 - 22 apr CRISTANTEEEEE!! CRISTANTEEEE!!! HA PAREGGIATO LA ROMAAAA!!! Grandissima botta da fuori area del difensore giallorosso che fulmina Gollini, non perfetto nella circostanza. 73' 20:02 - 22 apr Gasperini inserisce Toloi al posto di Zapata per il finale di gara 72' 20:00 - 22 apr Giocata pazzesca di Dzeko che arpiona un suggerimento rasoterra di Karsdorp in area, si gira e calcia di sinistro: palla alta di poco 69' 19:57 - 22 apr ROSSO PER GOSENS. Secondo giallo per l'esterno tedesco per un brutto fallo su Veretout: Atalanta in 10. 68' 19:56 - 22 apr Muriel prova a infilarsi tra Karsdorp e Mancini, che lo chiudono in area senza particolari problemi 64' 19:53 - 22 apr Errore clamoroso di Muriel, che servito da Zapata manda fuori un tap-in facile a tu per tu con Pau Lopez: si salva ancora la Roma 61' 19:49 - 22 apr MKHITARYAN! Squillo improvviso dell'armeno, che si libera al limite con una grande azione personale e calcia di sinistro: palla alta di un soffio 59' 19:46 - 22 apr Doppio cambio per l'Atalanta: fuori Malinovskyi e Ilicic, dentro Pasalic e Muriel 57' 19:45 - 22 apr Punizione dal limite per la Roma con Veretout: la conclusione del francese si perde alta sopra la traversa 55' 19:44 - 22 apr Altra chance nitida per l'Atalanta: Romero calcia di un soffio a lato da dentro l'area giallorossa 54' 19:43 - 22 apr Doppia grande chance per l'Atalanta: Prima tiro di Gosens è deviato in corner, sugli sviluppi del quale Ibanez salva una situazione pericolosa 52' 19:41 - 22 apr Calvarese ammonisce Gosens per un fallo su Karsdorp 52' 19:40 - 22 apr Grande anticipo a centrocampo di Romero, poi Malinovskyi e Ilicic non riescono. confezionare l'azione da gol 50' 19:38 - 22 apr Cross dalla sinistra di Ilicic, Pau Lopez chiama palla e la fa sua 47' 19:35 - 22 apr Cartellino giallo per Villar, che ferma al limite dell'area Malinovskyi lanciato a rete 46' 19:22 - 22 apr Subito un cambio per la Roma: Calafiori abbandona il campo per un problema muscolare, al suo posto dentro Bruno Peres 19:22 - 22 apr Inizia la ripresa all'Olimpico 19:17 - 22 apr Finisce qui il primo tempo all'Olimpico: Atalanta avanti sulla Roma grazie al gol di Malinovskyi 45' + 1 19:16 - 22 apr Djimsiti contrasta duramente Pellegrini in area, per Calvarese non è calcio di rigore 43' 19:14 - 22 apr Mkhitaryan tenta il suggerimento filtrante per Pellegrini ma sbaglia la misura del passaggio 40' 19:14 - 22 apr Ottima azione dell'Atalanta terminata con una conclusione sbilenca di Malinovskyi 37' 19:08 - 22 apr Gran spizzata al limite dell'area di Dzeko per Mkhitaryan, non arriva per un soffio l'armeno 34' 19:06 - 22 apr Sanguinosa palla persa di Villar, Freuler ne approfitta e calcia in area: gran parata di Pau Lopez 32' 19:03 - 22 apr Primo giallo del match per Calafiori, che ferma in campo aperto fallosamente Duvan Zapata 30' 19:01 - 22 apr Ora l'Atalanta aspetta la Roma temporeggiando all'interno della propria metà campo: i giallorossi non trovano varchi 26' 19:12 - 22 apr Vantaggio dell'Atalanta. Gran cross di Gosens e conclusione di sinistro di Malinovskyi che batte Pau Lopez 25' 18:55 - 22 apr Romero stacca di testa sugli sviluppi di un corner: la zuccata non crea problemi a Pau Lopez 22' 18:53 - 22 apr Ancora Pau Lopez decisivo! Bravissimo il portiere spagnolo a rispondere presente su Ilicic 20' 18:56 - 22 apr Zapata a un passo dal gol. Conclusione potente del colombiano a tu per tu con Pau Lopez: bravo il portiere spagnolo a tenere la posizione e a respingere 18' 18:48 - 22 apr DZEKO!!! Grandissimo controllo del bosniaco in area su lancio di Mancini: conclusione di poco a lato 15' 18:47 - 22 apr PELLEGRINI! Il centrocampista giallorosso calcia dentro l'area con Gollini fuori dai pali, respinge Djimsiti 13' 18:44 - 22 apr Maehle trova in area Zapata: non ci arriva per un soffio il colombiano, sbilanciato da Mancini 11' 18:42 - 22 apr Dzeko si invola in campo aperto partendo in posizione regolare, ma sbaglia il suggerimento al limite dell'area 8' 18:40 - 22 apr Malinovsky calcia di sinistro dentro l'area, respinge Pau Lopez 5' 19:20 - 22 apr Maehle trova Djimsiti in area, libera la difesa giallorossa 2' 18:32 - 22 apr Pressing alto della Roma, l'Atalanta fa la partita in avvio 18:27 - 22 apr PARTITI!!! E' iniziato il match all'Olimpico! 18.10 18:13 - 22 apr Ancora in corso il riscaldamento delle due squadre sul prato dell'Olimpico 17.30 17:39 - 22 apr Risponde così Gasperini: Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata. 17.30 17:38 - 22 apr Fonseca sceglie questo undici per la gara: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. 17.05 17:38 - 22 apr La Roma ha raggiunto lo Stadio Olimpico. Alle 18.30 il fischio d'inizio del match con l'Atalanta

Il tabellino di Roma-Atalanta 1-1

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar (76' Carles Perez), Veretout, Calafiori (46' Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan (85' Mayoral); Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Santon, Reynolds, Fazio, Pastore, Ciervo, Darboe

All.: Paulo Fonseca

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi (59' Pasalic), Ilicic (59' Muriel); Zapata (73' Toloi).

A disp.: Sportiello, Rossi, Sutalo, Caldara, Ruggeri, Kovalenko, Miranchuk, Pessina, Lammers.

All.: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Calvarese Assistenti: Vivenzi - Valeriani IV Uomo: Piccinini Var: Fabbri AVar: Del Giovane

Gol: 26' Malinovskyi, 75' Cristante

Ammoniti: 32' Calafiori, 47' Villar

Espulsi: Gosens 69', Ibanez 90' + 5

Il pre partita di Roma-Atalanta

Fonseca al quarto posto ha detto addio con i risultati degli ultimi due mesi in campionato mentre Gasperini è ormai lanciatissimo. Motivazioni diverse, che però non dovranno essere un alibi: un'altra sconfitta vorrebbe dire approcciare con meno fiducia alle due sfide che valgono una stagione. Fonseca con l'Atalanta torna a scegliere Pau Lopez in porta, con il trio di ex Mancini-Cristante-Ibanez in difesa. A centrocampo Villar con Veretout, gli esterni sono Karsdorp e Calafiori. Davanti torna Dzeko dal 1': alle sue spalle Mkhitaryan e Pellegrini.

PARLA CALAFIORI - Le parole del difensore giallorosso a Dazn: "Giochiamo tante partite ogni settimana e abbiamo avuto tanti infortuni. Anche noi abbiamo sbagliato, non deve essere un alibi: dobbiamo migliorare".

CONVOCATI - Non ci sono Pedro e Smalling, alle prese con i rispettivi infortuni così come Kumbulla. Out per squalifica Diawara: al suo posto Darboe, mentre Ciervo "sostituisce" l'ex Barcellona e Chelsea. Torna Pellegrini, assente contro i granata per squalifica.

STATISTICHE - La Roma ha vinto solo una delle ultime cinque di campionato, in casa contro il Bologna, l'Atalanta invece arriva da cinque vittorie nelle ultime cinque. I giallorossi contro Gasperini non vincono dal 2017: nelle ultimi sei incroci sono arrivati due pareggi e quattro vittorie dei bergamaschi. Le ultime tre sfide sono state vinte da Zapata e compagni: la Roma mai ha perso quattro partite consecutive in Serie A contro l'Atalanta. L'Olimpico, da quando c'è Gasperini in panchina, è lo stadio in cui l'Atalanta ha segnato più gol in trasferta: venti in nove partite. Ma Fonseca può contare sul ruolino di marcia in casa, dove sono arrivate solo due sconfitte (Milan e Napoli): solo l’Inter ha fatto meglio.

DOVE VEDERLA - Roma-Atalanta si gioca oggi alle 18.30 allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN in streaming o tramite App. La visione del match è disponibile agli abbonati anche per la TV satellitare Sky su DAZN 1, canale 209. La telecronaca sarà curata da Massimo Callegari, affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico. Forzaroma.info fornirà la diretta testuale della partita oltre a costanti aggiornamenti sui social.