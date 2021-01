La Roma punta il Verona, la ricetta di Kumbulla: “Lavoro di squadra e obiettivi comuni”

La Roma si prepara al match di domenica sera contro il Verona, nel pieno della bufera Dzeko e del possibile scambio con Sanchez. I giallorossi devono dimostrare compattezza, di aver assimilato la doppia batosta tra derby e Coppa Italia sulle ali del gol di Pellegrini. Per fare questo Marash Kumbulla conosce la ricetta: “Lavorare insieme come una squadra, puntare alla stessa direzione e con gli stessi obiettivi”. Queste le parole del difensore albanese su Instagram a tre giorni da una sfida impegnativa e insidiosa contro la squadra di Juric, senza dubbio tra la formazioni più in forma del momento.