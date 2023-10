La Roma piega il Monza 1-0. Decide El Shaarawy all’ultimo respiro: esplode l’Olimpico

Il Faraone dopo una settimana complicata regala tre punti a Mourinho. Giovedì la sfida con lo Slavia

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma all'ultimo respiro piega il Monza 1-0. Decide una rete di El Shaarawy e i giallorossi si avvicinano alla zona Champions. Mourinho schiera la coppia Belotti-Lukaku e lascia fuori Llorente in difesa. Il primo tempo parte a ritmi lenti, ma si scala dopo il 30' con Aouar che va a un passo dall'1-0 con un colpo di testa. Nel finale della prima frazione viene espulso D'Ambrosio e il Gallo ha la palla del vantaggio, ma il portiere del Monza salva ancora. Nei secondi 45' la Roma non ha molte occasioni nonostante l'uomo in più. La più ghiotta capita sul destro di Azmoun che da ottima posizione colpisce in pieno il palo. Quando tutto sembrava finito la sblocca El Shaarawy. Il Faraone raccoglie una mischia in area e batte Di Gregorio. Tre punti d'oro per Mourinho, giovedì il match europeo contro lo Slavia Praga.

La Roma ci prova, ma Di Gregorio è un muro: 0-0 all'intervallo — Mourinho ritrova Llorente ma lo spagnolo parte dalla panchina. Davanti la coppia Lukaku-Belotti, a centrocampo c'è Bove. Ritmi blandi nei primi minuti con lo stadio che si scalda solo quando la Curva Sud ricorda con uno striscione Stefano e Cristian. Padre e figlio morti a causa di un incidente stradale dopo Roma-Bayern Monaco. D'Ambrosio, al 23', è il primo ammonito della gara per un fallo su Belotti. Su punizione ci prova poi Paredes, ma colpisce in pieno la barriera. Primo squillo della Roma al 36': azione che si sviluppa sulla destra, Belotti serve con un cross Aouar.

L'algerino impatta bene di testa, ma Di Gregorio con un ottimo riflesso gli nega il secondo gol di fila. Ci prova ancora la Roma qualche minuto più tardi. Pallone in verticale di Spinazzola per Bove che prova l'aggancio in area ma non gli riesce per pochissimo. Svolta della partita al 41' con D'Ambrosio che riceve il doppio giallo e lascia il Monza in 10 uomini. Super occasione per Belotti al 45': il Gallo colpisce di testa, ma Di Gregorio salva tutto col piede. Il primo tempo finisce 0-0.

El Shaarawy all'ultimo respiro: la Roma piega il Monza — Palladino inizia la ripresa con un cambio: fuori Pereiro e dentro Birindelli. Si scalda l'asse Belotti-Lukaku. Il gallo serve Big Rom che mette a sedere Marì ma al momento della conclusione viene rimontato da Carboni. Si affaccia il Monza dalle parte di Rui Patricio: conclusione a giro di Colpani al 49' che va a centimetri dall'incrocio dei pali. Al 62' arrivano i primi cambi per Mourinho: escono Bove e Belotti ed entrano Azmoun e El Shaarawy. Ci prova Birindelli dalla distanza al 66': Rui Patricio non si fa sorprendere e allunga in angolo. Va a un passo dall'1-0 la Roma. Azmoun è bravo a liberarsi sulla trequarti e serve Lukaku. Big Rom calcia sul destro ma prende il palo esterno. Chance anche per i brianzoli con Birindelli che scalda i guanti di Rui Patricio con un tiro da dentro l'area di rigore. Al 78' ci prova Lukaku ma Pablo Marì lo mura e manda in angolo. Secondo palo colpito dalla Roma: Azmoun calcia a botta sicura da ottima posizione e prende il legno a Di Gregorio battuto. Il gol dei giallorossi arriva al 90' con El Shaarawy che dopo un batti e ribatti in area col destro fa 1-0. Tre punti d'oro per la Roma: giovedì la sfida con lo Slavia Praga.

Roma-Monza 1-0, il tabellino — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka (73' Llorente); Karsdorp (73' Zalewski), Bove (62' El Shaarawy), Paredes, Aouar, Spinazzola (78' Kristensen); Belotti (62' Azmoun), Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Zalewski, Llorente, Celik, Pagano, Pisilli, Azmoun, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pedro Pereira (46' Birindelli), Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos (85' Donati); Colpani (64' Colpani), Machin (45' Carboni); Colombo (64' Mota). A disposizione: Lamanna, Gori, Sorrentino, Donati, Bettella, A. Carboni, F. Carboni, Birindelli, Ciurria, Akpa Akpro, Bondo, V. Carboni, Mota, Vignato, Maric. Allenatore: Palladino.

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Rossi-Ricci. IV Uomo: Giua. Var: Di Martino. AVar: Gariglio.

Marcatori: El Shaarawy 90' (R)

Ammoniti: D'Ambrosio (M), Machin (M), Cristante (R), Mancini (R)

Espulsi: D'Ambrosio (M)

Spettatori: 62.022

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.