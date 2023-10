Roma-Monza, la Curva Sud ricorda Stefano e Cristian: “Nessuno vi ha dimenticati”

Ovazione di tutto lo stadio e gli oltre 60.000 presenti si sono alzati in piedi per applaudire

Sono passati 9 anni dal terribile incidente stradale che ha fatto perdere la vita a Stefano e Cristian dopo la partita tra la Roma e il Bayern Monaco. Padre e figlio (38 e 7 anni) erano morti su via Nomentana tra Santa Lucia e Mentana. Oggi in occasione del match contro il Monza la Curva Sud ha voluto ricordarli con uno splendido striscione: "Stefano e Cristian: 9 anni sono passati ma nessuno vi ha mai dimenticati". Ovazione di tutto lo stadio e gli oltre 60.000 presenti si sono alzati in piedi per applaudire.