La Roma non sbaglia all’esordio: Sheriff ko 2-1. Lukaku decisivo, stop per Sanches

Big Rom segna ancora e fa volare i giallorossi. Vittoria a Tiraspol e tre punti nel girone, domenica il match contro il Torino alle ore 20.45

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma non stecca l'esordio europeo e vince contro lo Sheriff: in gol Paredes (grazie ad una deviazione) e Lukaku. I moldavi avevano trovato il pareggio con Tovar. Mourinho affida nuovamente le chiavi del centrocampo a Renato Sanches, ma la gara del portoghese dura poco meno di mezz'ora. Nuovo stop per l'ex PSG. I giallorossi rischiano di passare in svantaggio al 35' con il palo colpito da Ngom, ma riescono a chiudere la prima frazione avanti 1-0 grazie al gol di Paredes. Dopo 10' dall'inizio del secondo tempo la squadra di Bordin trova il pari con Tovar. Al 60' lo Special One mette in campo Dybala e poco dopo Lukaku con una grande azione personale in area sigla l'1-2. Nel finale Cristante va a pochi centimetri dal tris e colpisce la traversa. Dopo 7 minuti di recupero finisce il match. Domenica la sfida contro il Torino alle 20.45.

La Roma fatica, ma chiude in vantaggio: decide l'autorete di Kiki — Mourinho schiera di nuovo dal 1' Renato Sanches e lascia fuori Paredes e Bove. La coppia d'attacco scelta è Lukaku-El Shaarawy. Poche emozioni nei primi 15': i giallorossi riescono con difficoltà ad entrare nell'area avversaria. Si affaccia la Roma dalle parti di Koval al 18'. Scambio tra Lukaku e Karsdorp con l'olandese che prova a verticalizzare per El Shaarawy. Il pallone è leggermente lungo e il portiere avversario anticipa l'attaccante. Al 24' arriva il primo tiro verso lo specchio della porta: ci prova Cristante dalla lunga distanza, Koval blocca senza problemi. Al 35' lo Sheriff va ad un passo dall'1-0. Cross per Ngom che anticipa Karsdorp e colpisce il palo in pieno. Allo scadere della prima frazione arriva il vantaggio per la Roma. Paredes calcia da lontano su punizione e la palla finisce in rete grazie ad una sfortunata deviazioni di Kiki.

Lukaku decisivo: la Roma vince all'esordio in Europa League — La seconda frazione inizia senza cambi. Lo Sheriff parte col piede sull'acceleratore e il solito Ngom Mbeckeli va a un passo dal gol con un bel tiro da posizione defilata che sfiora l'incrocio dei pali. Al 57' arriva il gol del pari: Tovar sfrutta una mischia in area di rigore e batte Svilar con un destro potente sotto la traversa. Al 60' triplo cambio per i giallorossi: entrano Dybala, Spinazzola e Bove ed escono El Shaarawy, Zalewski e Aouar. La Joya cambia subito volto alla partita. L'argentino si muove bene sulla trequarti, serve Cristante che di tacco trova Lukaku in area. Big Rom lotta, calcia e trova la rete del nuovo vantaggio. Per il belga 12esima volta di fila che gonfia la rete nella competizione.

Al 77' il 21 prova a cercare gloria personale su calcio di punizione, ma la sua conclusione è debole e centrale. Va ad un passo dal tris Belotti. Il gallo entra in area e calcia subito da situazione defilata: il suo tiro ad incrociare fa la barba al palo. Super occasione per Cristante all'89: il numero 4 si trova davanti al portiere ma dà poca forza al pallone e Koval para e la sfera finisce sulla traversa. Nel finale lo Sheriff resta in 10 per l'espulsione di Fernandes. Dopo 7 minuti finisce la partita, la Roma si impone 2-1 a Tiraspol.

Sheriff-Roma 1-2, il tabellino — SHERIFF (4-3-3): Koval; Tovar (88' Luvannor). Kiki, Garananga, Artunduaga (88' Apostolakis); Ademo, Zohouri, Fernandes; Ankeye (70' Ricardinho), Talal, Ngom Mbeckeli. A disposizione: Pascenco, Straistari, Apostolakis, Vardar, Dijinari, Colis, Botan, Novicov, Luvannor, Ricardinho. Allenatore: Bordin

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Aouar (60' Bove), Cristante, Renato Sanches (28' Paredes), Zalewski (60' Spinazzola); El Shaarawy (60' Dybala), Lukaku (80' Belotti). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Celik, Paredes, Bove, Pagano, Spinazzola, Dybala, Belotti, Pisilli, D'Alessio, Mannini. Allenatore: Mourinho (in panchina Foti).

Arbitro: Treimanis (Lettonia). Assistenti: Gudermanis-Spasennikovs. IV uomo: Golubevs. Var: Dingert. Avar: Brand.

Marcatori: Paredes 45' + 4' (R), Tovar 57' (S) Lukaku 63' (R)

Ammoniti: Talal (S), Cristante (R), Kiki (S), Apostolakis (S)

Espulsi: Fernandes (S)

