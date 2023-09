Roma, infortunio Sanches: fastidio alla coscia. Mou: “Fatichiamo a capire come sta”

Dura poco più di 27 minuti la gara di Renato Sanches. Il portoghese ha chiesto il cambio prima della mezz'ora di gioco e al suo posto è entrato Paredes. L'ex PSG era rientrato con l'Empoli da un problema muscolare e oggi disputava la sua seconda gara di fila. Il numero 20 si è fermato per un fastidio alla coscia destra e ha richiamato lo staff medico: nelle prossime ore svolgerà gli esami strumentali che stabiliranno i tempi di recupero. Al momento è in dubbio per la trasferta di domenica contro il Torino. Match in programma alle ore 20.45. Nel post partita anche José Mourinho si è soffermato sulle sue condizioni fisiche: "Renato purtroppo è questo, è sempre a rischio. È difficile da capire. Il Bayern non lo ha capito, così come il Psg e ora anche noi stiamo facendo fatica. Ha giocato 45 minuti con l’Empoli, tre giorni di riposo, era apposto per giocare ma purtroppo ha sentito qualcosa".