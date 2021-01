Veretout, dedica a De Sanctis: “Questa vittoria è per te, riprenditi presto”

La Roma era sì a Crotone, ma più di un pensiero era verso la capitale. E in particolare al Gemelli, dove Morgan De Sanctis è stato operato dopo l’incidente di stanotte. E a fine partita è arrivata la dedica di Jordan Veretout: “Questa è per te Morgan, riprenditi presto”.

Anche oggi ha dovuto guardare i suoi compagni dalla tv di casa, ma la Roma non ha tradito e ha trovato tre punti fondamentali per la corsa Champions in casa del Crotone. Leonardo Spinazzola fa i complimenti ai suoi compagni di squadra con un post su Instagram: “Grandi ragazzi e che gol Borja Mayoral!” Lo spagnolo è stato grande protagonista con una doppietta, con il secondo gol bellissimo, e un rigore procurato, scatenando gli applausi anche di Calafiori, altro indisponibile di Fonseca.