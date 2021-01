Incidente stradale per Morgan De Sanctis: operato al Gemelli, asportata la milza

Il direttore sportivo della Roma Morgan De Sanctis è rimasto coinvolto in un serio incidente stradale e si trova attualmente in terapia intensiva al Policlinico Gemelli. Ieri, intorno alla mezzanotte, si è ribaltato con la sua Hyundai Tucson (un suv) sulla via Cristoforo Colombo. Inizialmente accompagnato a Villa Stuart per i primi controlli, è stato poi trasferito al Policlinico per intervenire su un’emorragia interna e sulle fratture multiple alle costole e dorsali.

In mattinata è stato sottoposto a operazione chirurgica, conclusa senza complicanze, nella quale è stata bloccata l’emorragia ed asportata la milza. Attualmente è cosciente e ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni resteranno sotto controllo per le prossime 24 ore, ma l’ex portiere non sarebbe in pericolo di vita.