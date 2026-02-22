La Roma non fa la stupida: Cremonese ko 3-0. Gasp aggancia il Napoli e stacca la Juve

Antonello Venditti può dormire sonni tranquilli. La Roma non fa la stupida e contro la Cremonese ottiene una vittoria fondamentale in chiave Champions League. Decisive le reti, tutte nel secondo tempo, di Cristante, Ndicka e Pisilli . Un successo fondamentale per la Roma che grazie a questi tre punti, aggancia il Napoli al terzo posto e stacca la Juventus di 4 punti ad una settimana dallo scontro diretto. I giallorossi vedono da vicino anche il Milan che ora dista appena 4 punti. Gasperini deve fare i conti con l'emergenza offensiva , ma non teme il rischio squalifica dei diffidati ( Mancini , Ndicka e Wesley ) e ritrova Hermoso e Koné già dal 1'. Conferme per Celik e Cristante , mentre in avanti ci sono Zaragoza e Pellegrini alle spalle di Malen

Cristante, Ndicka e Pisilli: Gasperini esulta e aggancia il Napoli al terzo posto

Gasp non è contento del primo tempo dei suoi. Il dominio territoriale c'è stato ma le poche occasioni da gol lo hanno spinto a modificare l'assetto della squadra che dovrà necessariamente trovare i tre punti. Fuori Ghilardi e dentro El Aynaoui. Una mossa che cambia completamente la disposizione in campo dei giallorossi che passano alla difesa a quattro con Celik e Wesley terzini puri. Davanti alla difesa Koné e il marocchino con Cristante più avanzato e a supporto degli attaccanti. In avvio di ripresa si gioca veramente poco. La Cremonese sta cercando in tutti i modi di spezzare il ritmo della partita facendo spazientire non poco Gasperini e tutto l'Olimpico. Il primo pericolo lo crea sempre Malen con una grande accelerazione. L'olandese, arrivato sul fondo, prova il tiro-cross basso e teso respinto in angolo da Audero. Gasperini vuole più imprevedibilità, più uno contro uno e poco prima dell'ora di gioco inserisce anche Lorenzo Venturino al posto di Zaragoza. Al 59esimo il castello della Cremonese crolla su palla inattiva. Calcio d'angolo perfetta di Pellegrini che pesca sul primo palo la girata di Cristante. Il 4 giallorosso colpisce benissimo e batte Audero sul primo palo facendo esplodere di gioia tutto l'Olimpico e soprattutto Gasperini. Un gol fondamentale per la Roma che sblocca una partita molto equilibrata e bloccata. Nicola risponde inserendo Jamie Vardy al posto di Sanabria. I giallorossi continuano a premere grazie alla vivacità di Venturino che al 63esimo scarica per il piattone sinistro di Ndicka respinto da Audero. Poco più tardi Celik ha una grande opportunità ma spreca tutto cercando un cross teso che non trova nessun compagno. La Roma è alla ricerca costante del raddoppio e ci va ancora molto vicina con l'azione solitaria di Malen che termina con una conclusione deviata, provvidenzialmente, in angolo da Folino. Il 2-0 che mette in ghiaccio la partita arriva al 77esimo, sempre sugli sviluppi di angolo. Corner questa volta battuto da El Aynaoui, sfiora Cristante sul primo palo e Ndicka è il più lesto di tutti a girarla in porta. Im una partita dominata, non poteva comunque mancare il timbro di Svilar che esce a valanga su Vardy lanciato da solo verso la porta. Intervento strepitoso del portiere giallorosso che nega la possibilità alla Cremonese di riaprire la partita. Nel finale di partita gli ospiti gettano il cuore oltre l'ostacolo creando qualche occasione mandando su tutte le furie Gasperini che però a 4 minuti dal 90esimo può di nuovo esultare grazie a Pisilli che chiude definitivamente la partita. Dopo 4 minuti di recupero, Di Bello fischia la fine della partita e l'Olimpico si lascia andare ad un urlo liberatorio. La Roma ottiene 3 punti fondamentali che la proiettano al terzo posto insieme al Napoli e che le permettono di staccare la Juventus di 4 punti.