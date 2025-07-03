Negli ultimi mesi la Roma 'Next Gen' è passata da semplice idea a progetto concreto. Complice la volontà dei Friedkin di fare un altro step importante verso le big e un vivaio che troppo spesso, soprattutto negli ultimi anni, ha lasciato andare giovani di grande prospettiva, la squadra Under 23 dei giallorossi non è più soltanto un'ipotesi e potrebbe essere lanciata già il prossimo anno (2026/27). Gli indizi ci sono, così come il possibile ritorno in termini economici (e non solo), ma non sono irrilevanti nemmeno i problemi logistici e burocratici - che possono minare o rallentare tutto il progetto. Non sarà semplice, ma da troppo tempo a Trigoria si sta pensando ad una squadra B per avvicinarsi alle altre (come Juventus, Milan o Inter) e coltivare il talento che troppo spesso finisce per volare via da Roma prima del previsto.

I vantaggi della 'Next Gen'

Costi e problemi

C'è più di qualche indizio