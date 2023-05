La Roma frena a Monza 1-1: si complica la corsa alla Champions. Ansia per El Shaarawy

Mourinho schiera Celik nella difesa a tre. In attacco Solbakken e Pellegrini dietro ad Abraham. Rui Patricio dopo un minuto salva la Roma. L'errore di Celik in fase d'impostazione spiana la strada a Dany Mota che con il mancino sollecita il portiere portoghese per il primo intervento del match. Risponde la Roma al 12' con la punizione di Pellegrini . Il capitano calcia, ma Di Gregorio salva. Sulla ribattuta non ci arrivano né Ibanez né Solbakken . Ci prova Zalewski al 21': conclusione col destro, ma il portiere del Monza blocca senza problemi. Dopo 4 minuti arriva il meritato vantaggio dei giallorossi.

La Roma non va oltre l'1-1: il quarto posto si allontana

La seconda frazione inizia con una chance per il Monza. Carlos Augusto calcia col sinisto e Rui Patricio respinge in angolo. Al 52' viene ammonuto Cristante. Primi cambi per Mourinho al 60': entrano Camara e Spinazzola per Solbakken e Zalewski. Piove sul bagnato in casa Roma al 68esimo si fa male anche El Shaarawy ed entra Volpato. Al 77' ci prova Abraham, l'inglese si alza il pallone e calcia da posizione defilata. Di Gregorio blocca senza problemi. Al 93' occasione per Ibanez: colpo di testa e miracolo di Di Gregorio. La Roma finisce in 10 per l'espulsione di Celik. Finisce 1-1: giallorossi a -2 dal quarto posto.