Monza-Roma, infortunio per El Shaarawy: entra Volpato

Piove sul bagnato in casa Roma. Anche Stephan El Shaarawy è costretto ad alzare bandiera bianca. Infortunio per il Faraone che si è accasciato a terra al 65esimo minuto. È andato in panchina disperato e molto preoccupato: al suo posto Volpato. Nelle prossime ore effettuerà gli esami strumentali per valutare l'entità del problema. In caso di lesione la sua stagione rischia di finire in anticipo. Si allunga la lista degli indisponibili per Mourinho che ha già fuori Dybala, Wijnaldum, Belotti, Llorente, Smalling, Kumbulla e Karsdorp.